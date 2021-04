Academias de ginástica e barracas de praia voltam a funcionar no Ceará; veja serviços liberados

O novo decreto estadual que determina a flexibilização das atividades econômicas no Ceará entrou em vigor nesta segunda-feira (26). Com isso, mais serviços receberam o aval do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para reabrir as portas até, pelo menos, o próximo domingo (2), mas com restrições sanitárias. Academias de ginástica, barracas de praia e aulas até o 9º ano já podem retomar de forma presencial nos municípios que optaram por seguir a decisão do governador Camilo Santana.

Segundo as regras, as academias têm permissão para funcionar das 6h às 18h com 25% da capacidade simultânea de alunos, além do cumprimento das medidas de prevenção ao novo coronavírus, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

Já as barracas de praia, desde que sejam exclusivamente para restaurantes, receberam autorização para voltar aos atendimentos com 40% do limite de clientes. Nestes estabelecimentos, porém, segue proibida o uso de piscinas e parques aquáticos.

Embora o documento proíba o uso de espaços públicos, como "praças, calçadões, areninhas, praias e outros, a Casa Civil do Governo do Estado informou nesse domingo (25) que o banho de mar e a permanência de banhistas na faixa de areia estão liberados. O que não pode acontecer é aglomeração na orla.

O mesmo percentual de 40% de ocupação vale para as escolas particulares até o 9º ano do Ensino Fundamental (EF). As instituições devem priorizar a realização de atividades pedagógicas em ambientes abertos e favoráveis à reciclagem do ar. Os pais e/ou responsáveis também podem optar que os alunos permaneçam na modalidade de ensino remoto.

Outros serviços

O comércio de rua e de serviços (10h às 16h), além dos shoppings (12h às 18h), tiveram ampliação da capacidade de atendimento, passando de 25% para 40% a partir desta segunda-feira.

As igrejas e templos, até então restritas a 10% do limite de fiéis, podem realizar celebrações agora com 25% do público. Ainda assim, o decreto segue com a orientação de manter os ritos sejam "exclusivamente" da forma virtual.

Em todo o Estado, o toque de recolher deverá ser realizado das 20h às 5h, de segunda a sexta-feira. Nesse intervalo, apenas serviços essenciais, como farmácias, funerárias, supermercados, postos de combustíveis e laboratórios de análises clínicas, poderão funcionar.

Aos fins de semana, os 184 municípios seguirão em isolamento social rígido.