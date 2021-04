Prefeitura de Itapipoca decide manter fechadas academias e barracas de praia

Em Itapipoca, na Região Norte do Ceará, academias, aulas presenciais e barracas de praias continuarão com atividades presenciais proibidas, mesmo após o decreto estadual expandir a flexibilização destes serviços no Estado. O anúncio da manutenção das restrições de reclusão domiciliar foi feito na manhã deste domingo (25) pelo prefeito, Felipe Pinheiro.

“Estaremos prorrogando hoje o atual decreto municipal com as medidas de isolamento social rígido e reabertura gradual de alguns setores econômicos. Com isso, continuarão suspensas em Itapipoca a reabertura de academias, barracas de praias e escolas até o 9º do ensino fundamental”, frisou o gestor.

Na noite desse sábado (25), durante o anúncio do novo decreto de enfrentamento à pandemia, o governador Camilo Santana autorizou que prefeitos pudessem tomar decisões com maior rigor técnico a partir do cenário local de transmissão da Covid-19.

“O decreto recomenda que aqueles municípios, dependendo da sua situação epidemiológica que estejam mais graves, possam estipular decretos mais rígidos ou medidas mais rigorosas. O município tem a capacidade e o poder de restringir e nós orientamos isso”, afirmou Camilo.

Segundo Felipe Pinheiro, o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, formado por pesquisadores da saúde, setores do judiciário, legislativo e a sociedade civil, fará uma reunião para tomar “novas medidas”.

Legenda: Posicionamento de Felipe Pinheiro sobre a manutenção do decreto municipal Foto: Reprodução

Atual decreto

O Município seguirá com 25% da capacidade do comércio funcionando de 8h às 14h; 25% do limite de atendimento dos restaurantes, entre 10h e 16h, e 10% das igrejas. O toque de recolher permanece das 20h às 5h, além do lockdown aos fins de semana.

“Na última semana, chegamos a triste marca de 70 itapipoquenses que perderam sua vida no ano de 2021 e já ultrapassamos todo o ano passado no total de casos confirmados. Por isso, peço compreensão de todos e todas para continuarmos tomando as medidas de forma consciente para salvar vidas”, argumentou Pinheiro.