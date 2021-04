Academias se preparam para reabrir nesta segunda (26); Sindfit vê cenário "mais seguro"

Com protocolos semelhantes aos que eram praticados antes do segundo lockdown, as academias se preparam para a reabertura nesta segunda-feira (26). A expectativa é de que os alunos retornarão mais confiantes em relação à segurança desses locais do que na volta do primeiro lockdown, de acordo com o Sindicato das Empresas de Condicionamento Físico do Ceará (Sindfit-CE).

"No retorno que ocorreu no ano passado, as pessoas estavam com mais medo. Não se sabia quais eram os protocolos utilizados e até que ponto seria seguro", detalha Juliana Sá, presidente da entidade. Das academias que conseguiram suportar o lockdown, praticamente todas devem abrir já amanhã.

Ela também destaca que a publicação de estudos que destacam a importância da atividade física para manutenção da saúde no contexto de pandemia e de reabilitação após a doença também contribuem para que a população esteja mais confiante com a retomada.

Juliana Sá volta a lamentar que cerca de 40% dos estabelecimentos não conseguiram suportar o período de suspensão das atividades e fecharam as portas definitivamente. A retomada amanhã, porém, reduzirá o número de falências, que poderia ser bem maior.

Os estabelecimentos comemoraram a retomada, anunciada pelo governador Camilo Santana no último sábado (24), mas já planejam pleitear uma faixa maior de horário para o funcionamento das academias.

"Nossa bandeira é para que mais pessoas possam fazer atividades físicas para promoção da saúde. Essa faixa de horário impossibilitou que as pessoas que trabalham até as 18h utilizem a academia. Vamos continuar dialogando com o governo, o diálogo tem sido muito bom, para que a gente possa estender até as 20h", reforça Juliana.

Cautela

A profissional de Educação Física e proprietária de um estúdio de treinamento Letícia Sales pontua que percebe alunos animados com o retorno, mas visualiza cautela de alguns.

"Muitos estão animados com o retorno. Mas existe sim uma cautela. Muitos perderam entes ou estiveram muito próximo de quem pegou coronavírus. E a questão da vacinação é o que os aproxima mais da ideia de voltar com mais segurança ao presencial", explica Letícia.

Ela pontua que o domingo foi de preparação do espaço para recepcionar os alunos na segunda-feira. "Limpeza e assepsia de todo o espaço e dos equipamentos, conforme as orientações de saúde e prevenção", destaca.

Assim como estabelecem os protocolos, o estúdio funcionará por agendamento de horário. "Direcionamentos o aluno para o uso de máscara, álcool em gel, limpeza dos equipamentos durante o uso e a treinar sob ótima condição de saúde. Também fazemos medição de temperatura na entrada", diz Letícia.