10 aeroportos regionais do Ceará serão ampliados e modernizados com gestão da Infraero; veja lista

O Ceará assinou nesta quarta-feira (23) um acordo para transferir a gestão de 10 aeroportos regionais do Interior à Infraero. A transição já começa a partir da próxima segunda-feira (28) com a chegada de 40 profissionais da e, após ser constatado um "bom nível de conservação dos equipamentos cearenses".

Segundo a vice-governadora Jade Romero, presente na assinatura, os aeroportos serão "ampliados, interligados e modernizados". "10 aeroportos serão geridos pela Infraero para dar maior eficiência ao gasto público e melhorar as condições e linhas que fazem transporte", pontuou, em coletiva após o evento.

Veja lista de aeroportos que serão da Infraero:

Aracati,

Cruz-Jericoacoara,

Camocim,

Sobral,

São Benedito,

Crateús,

Tauá,

Iguatu,

Campos Sales

Quixadá.

Romero pontuou que a tratativa sobre a transição já era feita com o Ministério dos Portos e Aeroportos há dois meses.

"A empresa federal será remunerada a partir das arrecadações tarifárias e comerciais dos aeroportos. O prazo contratual para prestação dos serviços é de 60 meses e representa ao Tesouro Estadual uma economia estimada de até R$ 22 milhões anuais", informou o Governo do Estado.

Legenda: As tratativas do Governo do Ceará com o Ministério dos Portos e Aeroportos erma feitas há dois meses, segundo a vice-governadora Jade Romero Foto: Flávio Rovere

Quintino Vieira, secretário da Superintendência de Obras Públicas (SOP), pasta que administra atualmente esses aeroportos e agora faz o repasse de festão, pontuou o trabalho estadual em melhorar a malha aérea.

Segundo o titular da SOP, o Aeroporto de Jericoacoara é um exemplo de sucesso e deve receber, até o fim desse ano, cerca de 400 mil passageiros, com seis voos semanais atualmente.

"Com essa parceria da Infraero, a tendência ampliar voos, como também de Aracati. Os aeroportos menores com certeza deverão receber voos de mais próximos como Bahia e Recife, e a Infraero deve motivar a ampliação de pistas nos aeroportos menores", pontua Vieira.

Sobre o aeroporto de Quixadá, inclusive, Quintino Vieira informou em entrevista que há um mês foi fechado um convênio para ampliar 500 metros de pista nos equipamentos, em um investimento de R$ 18 milhões. Conforme ele, mais aeronaves do tipo jatinhos poderão circular por lá.

Aviação regional

A assinatura do acordo contou ainda com a presença do presidente da Infraero, Rogério Barzella. Ele reiterou o projeto do governo federal em qualificar 100 aeroportos regionais de todo o país a operar voos regulares até 2026.

"A nova diretriz do governo lula e do ministro dada a Infraero é a de aeroportos regionais. Partindo para administrar, gerir, implantar e manter aeroportos de menor potencial econômico hoje. A chegada da Infraero é para que essas melhorias sejam feitas e que esses aeroportos passem a integrar a malha brasileira", frisa Berzella.

A modernização da malha brasileira foi anunciada no dia 28 de julho, quando R$ 10 bilhões em investimentos nos setores de portos, aeroportos e hidrovias em seis meses foram anunciados.

"É um programa para que a população não tenha de andar pelo menos duas horas para encontrar um aeroporto", pontuou o presidente da Infraero.

Sobre orçamento, ele pontuou que os recursos são advindos do novo PAC e do Plano Aeroviário Nacional (PAN). Segundo ele, a ideia é primeiro acionar empresários e chineses e portugueses ao Ceará para ser visado o transporte de carga. O segundo passo, é a internacionalização de alguns aeroportos, a depender da capacidade de cada um.

Movimentação

Conforme a SOP, os dez aeroportos receberam, entre janeiro e dezembro de 2022, um total de 328.157 pessoas, entre embarque e desembarque.

Isso é incorreu em crescimento de 97,66%, se comparado com 2021, que teve 166.016 movimentos.

"O Aeroporto de Jericoacoara é o terminal de maior fluxo, com uma média de 312.353 passageiros por ano, seguido pelo aeroporto de Canoa Quebrada (Aracati), com 3.304 passageiros", diz a pasta.