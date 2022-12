9 receitas com morangos frescos cremosos e simples de fazer

O morango é um alimento conhecido por possuir propriedades diuréticas, assim como efeito antioxidante, anti-inflamatório e anticarcinogênico. Com poucas calorias na composição, a fruta costuma ser utilizada em doces, saladas e pratos mais bem elaborados.

Rico em proteínas e gorduras boas, ajuda a trazer a sensação de saciedade. Por isso, é considerado um bom inibidor de fome.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com nove receitas com morango, que incluem torta, creme, mousse, drink, gelatina, sorvete e batida.

CONFIRA RECEITAS COM MORANGO

1. Torta de morango

A torta surgiu na Grécia Antiga, onde era oferecida aos deuses e se popularizou em diversos lugares do mundo ao longo dos séculos, ganhando diversas opções de recheio, desde o doce ao salgado. Nesta receita, o prato ganha um recheio a base da fruta, resultando na torta de morango.

Legenda: Nesta receita, o prato ganha um recheio a base de morango Foto: Shutterstock

INGREDIENTES