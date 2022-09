6 receitas de pizza com recheios para todos os gostos

Comer uma pizza no jantar após um dia puxado muitas vezes é uma boa opção, ainda mais porque pode ser compartilhado com familiares ou amigos. O prato tem origem na culinária italiana, mas sofreu modificações em terras brasileiras, passando a ter outros recheios deliciosos e diversos.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com seis receitas de pizzas com recheios para todos os gostos. Dentre elas estão pizza de liquificador e caseira, assim como de muçarela, calabresa, bacon e catupiry.

Confira receitas de pizza

1. Pizza de liquidificador

Essa receita é prática, rápida e fácil de ser preparada, podendo ser feita em família. Aprenda a como cozinhar a massa e rechear com muçarela, tomate, pimenta, orégano e azeite.

Legenda: Receita indica o passo a passo para ser seguido Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de leite

1 ovo

1 colher (sopa) de margarina

1 e 1/ xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento em pó

150g de muçarela fatiada

2 tomates sem pele e sem sementes picados

Orégano a gosto

Sal, pimenta e azeite a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de pizza de liquidificador.

2. Pizza de calabresa

Essa é uma escolha clássica para os amantes da receita italiana. É possível cozinhar de modo prático e rápido, podendo consumir como lanche ou jantar.

Legenda: Calabresa é um dos recheios mais tradicionais de pizza Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Massa: 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Massa: 1 colher (sopa) de fermento em pó

Massa: 1 xícara (chá) de água

Massa: 4 colheres (sopa) de óleo

Cobertura: 80ml de molho de tomate

Cobertura: 130g de muçarela

Cobertura: 50g de calabresa

Cobertura: orégano a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de com recheio de calabresa.

3. Pizza de muçarela

Esse prato é prático e fácil de ser preparado, sendo uma boa opção para servir ao público vegetariano, já que não leva carne.

Legenda: A pizza de muçarela atende ao público vegetariano Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Massa de pão

Molho de tomate

Azeite e sal a gosto

150g de muçarela

Modo de preparo: veja como fazer a receita com recheio de muçarela.

4. Pizza caseira

O preparo requer poucos ingredientes. A receita serve bem e tem um resultado delicioso, tendo origem na culinária italiana.

Legenda: O recheio da pizza pode ser incrementado a depender da escolha do "chef" Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 ovos

2 xícaras de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento em pó

4 colheres de margarina ou manteiga

1 copo de leite de 250ml

200 gramas de queijo muçarela

200 gramas de presunto

1 tomate

1 pimentão

1 cebola

Ketchup e coentro a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de pizza caseira.

5. Pizza de bacon

A receita é preparada a partir de fatias finas da carne suína, sendo acompanhada por queijo e molho de tomate. Receita serve bem, podendo ser consumida no jantar.

Legenda: Pizza de bacon também é recheada com queijo Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Massa básica

1 xícara de chá de molho de tomate

300g de bacon cortado em fatias finas

1/2 xícara de chá de queijo ralado

Modo de preparo: veja como fazer a receita com recheio bacon.

6. Pizza de catupiry

O prato é recheado com cebola, tomate, requeijão e catupiry. Receita pode ser servido no jantar, contemplando também o público vegetariano, que não consome carne.

Legenda: Recheio é delicioso e cremoso Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Massa: Tablete de fermento

Massa: leite morno

Massa: 1 colher (chá) de açúcar

Massa: 2 xícaras de farinha de trigo

Massa: 1 colher (sopa) de óleo e sal

Recheio: 1 cebola grande fria

Recheio: 4 tomates (sem pele) cortados em fatias

Recheio: 1 caixa grande de requeijão

Sal, azeite e pimenta-do-reino a gosto

Catupiry

Orégano

Modo de preparo: veja como fazer a receita com recheio de catupiry.