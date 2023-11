Zezé Di Camargo demite filho após conflito com Graciele, diz colunista; Zilu solta suposta indireta

Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé Di Camargo, usou as redes sociais para se declarar aos filhos Igor, Camilla e Wanessa. Os três são frutos do antigo relacionamento com o cantor e foram citados por ela como um amor que "vai além de qualquer outra relação".

A declaração, publicada nesta terça (7), veio a público dias após as rusgas abertas entre a família, reforçadas pelo desentendimento entre a esposa de Igor com a esposa do pai, Zezé.

"O amor de um pai ou mãe é incondicional e vai além de qualquer outra relação. É um amor que está presente em todos os momentos, nos bons e nos ruins, e que se mantém ao longo da vida. É um amor que transcende qualquer obstáculo ou dificuldade, e que está sempre lá para apoiar, orientar e amar", escreveu ela junto de uma foto dos três filhos.

Segundo a colunista Fabíola Reipert, do portal R7, Igor antes estava sob o comando da gestão financeira do pai, mas foi demitido em meio ao imbróglio entre as esposas deles. Os dois, entretanto, não se pronunciaram sobre o assunto.

Briga familiar

A situação desconfortável entre os familiares teria se iniciado em meio à briga pública entre Graciele Lacerda e Amabylle Eiroa, o que abalou os laços entre Zezé e Igor. A nora do cantor acusa Graciele de ter utilizado um perfil falso para difamá-la nas redes sociais.

Assim, os dois teriam se desentendido fortemente e cortado as relações, o que teria levado Zezé a demitir Igor da função antes ocupada, segundo informações de Fabíola Reipert.