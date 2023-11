'Ilhados com a Sogra', reality da Netflix, é renovado para segunda temporada

O reality show 'Ilhados com a Sogra', sucesso da Netflix, teve a segunda temporada confirmada pelo streaming. A primeira leva de episódios foi lançada em outubro, mas a segunda ainda não tem data programada para a estreia.

Apresentado por Fernanda Sousa, o programa original mostra o convívio de cinco casais com as sogras em uma ilha paradisíaca. O prêmio é de R$ 500 mil, mas para consegui-lo é preciso passar por provas e dinâmicas.

Desde a estreia, "Ilhados com a sogra" figurou entre as dez produções mais assistidas da plataforma de streaming. A final incluiu as família Nery, Sassone e Tenório, que disputaram para a escolha da grande campeã.

Esse, inclusive, é o segundo programa de Fernanda Souza em parceria com a Netflix. A apresentadora já comandou o "Iron chef: BrasiL", outro reality da plataforma.