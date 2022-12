Xuxa volta ao cinema e desiste de se aposentar: 'Podem me chamar de velha porque não me ofende'

A Rainha dos Baixinhos desistiu da aposentadoria e volta ao cinema após 14 anos de jejum. Xuxa encerrou as filmagens de "Uma fada veio me visitar", adaptação do livro de Thalita Rebouças.

No filme, a loira volta aos anos 1980, período em que esteve no auge do sucesso. Xuxa dá vida a nomes icônicos da época, como Boy George, She-Ra, Madonna, Cindy Lauper e até Angélica. As aventuras se passam ao lado de Antonia Périssé, atriz estreante filha de Heloísa Périssé.

Xuxa A fada dorme com 35 anos e volta com a minha idade. Então estou fazendo uma fada de 60 anos. A personagem da Antonia questiona em cena se ela não está velha para ser uma fada. E eu digo que os jovens adoram chamar as pessoas de velhas, querendo ofender. Peço respeito às minhas rugas, à minha história. É bacana e vai fazer com que os adolescentes reflitam sobre isso"

Legenda: No filme, a loira volta aos anos 1980, período em que esteve no auge do sucesso. Foto: Divulgação

Xuxa ainda revela que tinha prometido a si mesma fazer uma plástica quando chegasse aos 60 anos, mas desistiu. "Não me sinto à vontade. Podem me chamar de velha porque não me ofende. Sou velha mesmo, mas uma velha com uma história linda", pontua.

Além da volta às telonas, a Rainha dos Baixinhos também acabou de gravar a série "Tarã", que aborda as lendas de povos da Amazônia; concluiu as gravações da primeira temporada de "Caravana das drags"; está participando da escolha do elendo de "Rainha", serié fictícia sobre sua história; participou do documentário dirigido por Pedro Bial sobre seu passado; e ainda prepara detalhes dos shows em navio que fará em 2023 para celebrar seus 60 anos.

"Quero um totem em tamanho real para que as pessoas possam tirar fotos, uma com a fase do cabelo comprido e outra sem cabelo", comenta.

Legenda: Xuxa dá vida a nomes icônicos da época, como Boy George, She-Ra, Madonna, Cindy Lauper e até Angélica. Foto: Divulgação

Mesmo tendo passado uma vida de agitação, Xuxa não pensa em se aposentar. Ela conta que quer morar em um sítio, cercada por bichos e cuidando da terra, mas sem fechar as portas para novos projetos.

"Não quero viver em mansões, numa nova casa rosa, branca ou dourada. Não quero mais me aposentar, falar em aposentadoria. Quero viver num sitiozinho, plantando, cuidando dos bichos e que eu eu possa sair de lá para fazer coisas bacanas. Tenho muitas oportunidades ainda".