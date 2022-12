Morre Georgia Holt, mãe da cantora Cher, aos 96 anos

A atriz e cantora Georgia Holt, mãe de Cher, faleceu neste domingo (11) aos 96 anos. A informação foi confirmada pela própria filha, por meio das redes sociais.

Em um tweet simples, a estrela, dona de hits como ‘Believe’, escreveu “mamãe se foi” ao lado de emoji entristecido. Horas após a publicação, fãs de Cher e de Georgia Holt deixaram mensagens de afeto por conta da partida.

Apesar de a causa não ter sido revelada até o momento, a de Georgia aconteceu meses após ela ser internada com pneumonia. Além disso, ela já havia apresentado alguns problemas de saúde recorrentes.

Vida e carreira

Georgia Holt, assim como Cher, foi um sucesso da música. Entretanto, precisou lidar com as dificuldades de balancear a vida pessoal com a carreira.

Com muitos filmes no currículo, sendo o primeiro “A Life of Her Own”, em 1950, ela deu luz à Cher em 1954. Nesse meio tempo, acumulou sete casamentos e seis divórcios.

Um dos últimos projetos de vida foi, inclusive, o documentário “Dear Mom, Love Cher”, produzido pela filha em sua homenagem e lançado em 2013. Na música, só obteve um marco nesse mesmo ano, quando lançou o tão sonhado primeiro disco.

O álbum, chamado “Honky Tonky Woman”, foi gravado em 1980, mas somente lançado em 2013. Na época, alcançou o Top 50 da parada de álbuns country da Billboard.