Xuxa diz estar decepcionada com Baby do Brasil após polêmica com Ivete Sangalo: 'Me dá vergonha'

Após o diálogo polêmico de Baby do Brasil com Ivete Sangalo, no Carnaval de Salvador, sábado (10), Xuxa disse estar decepcionada com a ex-Novos Baianos. Ela falou sobre o assunto em um comentário nas redes sociais do reverendo Caio Fábio D’Araújo Filho.

“Caio, você é muito educado para responder, ou mesmo criticar uma situação sem entendimento nenhum, me dá vergonha de atitudes como essa, pois a Baby é alguém que me decepcionou, sempre tive muito carinho por ela e hoje… Tenho certeza que a decepção faz parte do seu nome”, iniciou Xuxa.

“Veveta foi simplesmente linda e educada também… como você”, continuou.

Foto: Reprodução/ Instagram

O que aconteceu

Em Salvador, Ivete Sangalo parou o trio para interagir com Baby do Brasil e foi surpreendida por um discurso religioso. “Eu queria te pedir uma coisa, a você e a todo mundo. Todos atentos porque nós entramos em apocalipse, o arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar”, disse a ex-Novos Baianos.

Ivete se surpreendeu com a fala da amiga, mas rebateu: “Eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse”.

Na segunda-feira (12), Baby se pronunciou sobre o assunto no Instagram, reforçou que divergência de opinião não é motivo para brigas e garantiu amar Ivete.