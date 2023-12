“Vou só eu vir trabalhar dia 1º”, diz jornalista da Globo que está fora de bolão da Mega da Virada

Você entrou em algum bolão da Mega da Virada neste final de ano? Não participar e ser o único entre os colegas de trabalho a não ganhar o prêmio é um temor para muitos brasileiros. Uma jornalista da Globo assumiu, na última sexta-feira (29), que está correndo esse risco.

Em meio a comentários sobre uma reportagem que abordou as probabilidades de ganhar na Mega Sena, a jornalista Ana Paula Campos disse que ficou de fora do bolão da Globo.

Ana Paula Campos está substituindo Rodrigo Bocardi no Bom Dia São Paulo durante o Ano Novo. Em conversa com o repórter André Modesto durante o jornal, ele perguntou se a âncora havia entrado no bolão da emissora.

“Ai meu Deus, não. Se o pessoal ganhar, vou só eu vir trabalhar no dia 1º, no dia 2. Eu não entrei, mas ainda dá tempo de tentar tirar a sorte grande”, comentou ela. O prêmio está acumulado em R$ 570 milhões.

A repórter Mariana Aldano disse que está participando e prometeu fazer um pix para Ana Paula caso o grupo ganhe o prêmio. “É mesmo? Tá gravado. O Globoplay vai registrar lá”, afirmou a âncora. Mariana brincou: “Eu não falei de quanto vai ser o valor desse pix, mas eu faço”.

Houve mais promessas durante o bate-papo descontraído. Modesto afirmou que levaria as duas jornalistas para viajar ao espaço. “Se eu ganhar, pode se preparar. Malas prontas para a Califórnia. Vou levar vocês para ver o espaço”, disse.

“Então indiretamente eu vou ganhar nesse bolão que você entrou. Gostei dessa proposta, porque eu estou atrasada para os bolões. (...) Boa sorte, para a gente poder fazer essa viagem aí. A gente já topou aqui”, disse a apresentadora.

Mariana agradeceu o convite, mas dispensou a viagem. “Eu gosto de uma praia", afirmou a repórter. “Ah Mari, muda um pouco esse roteiro”, disse Ana.

APOSTAS NA MEGA DA VIRADA SEGUEM ATÉ DIA 31

Quem ainda não jogou na Mega da Virada pode participar até as 17h do próximo domingo (31). O sorteio será realizado às 20h. O prêmio de R$ 570 milhões vai para quem acertar as seis dezenas.

Se não houver vencedor nessa faixa principal, o prêmio será dividido entre quem acertar cinco dezenas — e assim por diante. O jogo simples custa R$ 5, mas esse valor aumenta conforme a quantidade de números escolhidos.