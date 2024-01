Virgínia Fonseca revela que tomou hormônios para conseguir engravidar em 2023

A influenciadora digital Virgínia Fonseca revelou que passou por um tratamento hormonal para engravidar em 2023.

“Ano passado, eu queria muito, queria demais [engravidar]. Vou até falar algo que eu não falei. Eu tomei hormônio para tentar engravidar, por isso surgiram muitas espinhas no meu rosto. Não falei nada sobre porque não me senti preparada. Foi algo que me deixou chateada porque eu tomei hormônio para engravidar, mas não consegui”, contou ela, em seu canal do YouTube.

Veja também

“Eu queria que o tempo entre a Maria Flor e o próximo fosse o mesmo tempo que foi entre Maria Alice e Maria Flor, mas não deu certo. Entrei naquela de: 'Então, deixa. Deus não quer agora'. E deixei para lá, mas não me protegi”, afirmou ainda.

Na quarta-feira (17), a influenciadora anunciou nas redes sociais que está grávida do terceiro filho, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe. Eles já são pais de Maria Alice e Maria Flor.