Rodriguinho questiona se Yasmin Brunet não irá treinar no BBB 24

O cantor Rodriguinho voltou a se mostrar incomodado com os hábitos de Yasmin Brunet no BBB 24. Nesta quinta-feira (18), ele questionou se a modelo não iria treinar, já que a academia do reality show agora está funcionando.

Começou o verme do Rodriguinho incomodado com a Yasmin, que ódio #BBB24 pic.twitter.com/LiuTlyUION — nath. (@nathfrs_) January 18, 2024

Ele a perguntou sobre o assunto enquanto eles tomavam um café da manhã tardio na xepa. “Você não vai treinar, cara? Um dia, pelo menos”, questionou o artista.

Yasmin faz que sim com a cabeça, e ele volta a se mostrar incomodado. “Sei lá, mano... já que quer comer sem fim, faz um treininho”, opinou. “Sim”, se limitou a dizer Yasmin.

Desde o início do “BBB 24”, Rodriguinho tem falado sobre os hábitos alimentares da sister, que já chegou a pedir que ele a deixe em paz. Yasmin também já falou no programa da Globo que sofre de compulsão alimentar.