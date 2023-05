Virgínia Fonseca revela planos de nova gravidez: 'chip contraceptivo venceu'

Em vídeo publicado no YouTube respondendo a perguntas de fãs, nessa terça-feira (30), a influenciadora digital Virgínia Fonseca acabou revelando que pode engravidar do terceiro filho a qualquer momento, já que não está usando nenhum método contraceptivo. Ela é casada com o cantor Zé Felipe.

“Quando você terá o terceiro filho?”, perguntou uma seguidora.

“O terceiro filho vem quando Deus permitir, mas já adianto que meu chip contraceptivo venceu, então pode vir a qualquer momento, né? Estamos aí”, disse ela.

Ela e o cantor são pais de Maria Flor, de 7 meses, e Maria Alice, que completou 2 anos ontem, em uma festa luxuosa, com direito a show do grupo Bolofofos, presente dos avós Poliana e Leonardo, Maiara e Maraísa, e até entrada na festa montada em um pônei.

Reencontro

Ainda no vídeo, Virgínia falou sobre o reencontro com a amiga influenciadora digital Ana Mosconi, que também repercutiu muito nas redes sociais nos últimos dias. Ana esteve, inclusive, em Goiás para prestigiar o aniversário de Maria Alice.

“Parece que não foi um reencontro, que a gente não tinha deixado de se ver. Quando ela comentou que fazia dois anos que a gente não se via, eu falei: 'Que? Tanto tempo assim?' Porque não parecia mesmo. Acredito que amizade é isso. Mesmo você ficando longe, quando você se encontra, é o mesmo de sempre. Nós fofocamos, demos bastante risada, foi incrível”.