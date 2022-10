Virgínia Fonseca mostra filha recém-nascida, cria marca infantil e é criticada nas redes sociais

A influenciadora Virgínia Fonseca, de 23 anos, foi criticada em diversos perfis nas redes sociais por mais uma estratégia de marketing, dessa vez envolvendo as duas filhas pequenas, Maria Alice e Maria Flor. A segunda nasceu no último sábado (22) e já apareceu em uma série de registros nas redes sociais.

O nome da esposa do cantor Zé Felipe virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais no último fim de semana, logo após ela revelar que criou uma marca para as filhas, chamada Maria's Baby.

"Eu tenho uma opinião bem chata sobre o fato da Virgínia ficar usando essas filhas para ganhar engajamento, a criança não tinha nem 24 horas e ela já estava balançando a filha, divulgando o som do Zé Felipe", disse uma usuária do Twitter.

Legenda: Virgínia fez a divulgação no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Horas depois do nascimento de Maria Flor, Virgínia apareceu ao lado da pequena em uma sequência de stories. Em um deles, dançou com a menina ao lado de Zé Felipe, que carregava Maria Alice. Os dois fizeram divulgação da música '50 Cópias', lançamento mais recente do artista.

Entretanto, houve quem defendesse a jovem. "O povo tacando o pau na Virgínia e ela só preocupada com os milhões caindo na conta dela a todo instante", escreveu outra usuária do Twitter.

Estratégia da empresa

Apesar das críticas, Virgínia não pareceu preocupada ao divulgar a nova marca destinada às filhas com Zé Felipe. A linha para bebês teve logo divulgada e a intenção, segundo a própria influenciadora, é de que toda a renda seja destinada às duas meninas, futuras donas da empresa.

No entanto, até mesmo a estratégia foi alvo de comentários duros. Segundo alguns usuários das redes sociais, a mineira teria copiado Kylie Jenner, integrante da família Kardashian.

"O povo falando que a Virginia fez um grande marketing, oi? Ela literalmente copiou a logo, o nome e a estratégia de marketing da Kylie Jenner, até às embalagens são parecidas. Se a Kylie não fosse a Kylie, o processo vinha rápido", opinou outra seguidora da influencer.