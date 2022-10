Virginia pede para seguidores votarem pensando 'na própria realidade' e é detonada

A influenciadora Virginia Fonseca repercutiu negativamente neste domingo (2) ao falar sobre as eleições, que acontecem em todo o País. Em seu Instagram, ela pediu que as pessoas votassem "sem se deixar levar pela realidade do outro" e que nas urnas pensassem "na própria realidade, princípios e valores".

"E hoje é dia de eleição!!! Vote consciente, é um direito nosso e está nas nossas mãos decidir o que vai ser melhor para o nosso Brasil", começou a influenciadora.

Ela continuou: "não se deixe levar pela realidade do outro pense na sua realidade, seus princípios e valores! É isso, vote por você, por seu filho, pela sua família, nosso bem mais precioso", completou a influenciadora, sem revelar o voto.

Não demorou para o comentário de Virginia repercutir negativamente nas redes sociais. "Pense com a realidade do outro sim, porque o governo não é só pra você que é rico e não é afetado com o preço alto, escolas públicas, saúde pública, então pense sim no outro na hora de votar!", disse uma usuária do Twitter.

"Não, Virginia, não temos que votar apenas pelos nossos valores! Temos que votar pelo morto de Covid, pelo pobre, pelo preto, pelo gay e por qualquer oprimido! Temos que votar pela Amazônia, pela educação pública e pelo SUS!", disse outra usuária do Twitter.