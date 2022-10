Virginia Fonseca anuncia nascimento de Maria Flor: 'felicidade exalando'

A influenciadora digital Virginia Fonseca anunciou, no início da manhã deste sábado (22), o nascimento de Maria Flor, fruto do casamento com o cantor Zé Felipe. O pequena chegou ao mundo às 5h33 com 3.160 kg e 48 cm, em Goiânia. O famoso casal já é pai de Maria Alice de 1 anos e 4 meses.

"Indo dormir agora. Nossa princesa Florzinha chegou e muito bem, graças a Deus. Assim que acordar venho falar melhor com vocês. Cara de cansadinha, mas felicidade exalando", disse.

Legenda: Empresária celebrou a chegada da filha em post nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Expectativa para nascimento

Na última segunda-feira (17), ela já havia comentado sobre a expectativa da chegada de Maria Flor. Ao exibir o barrigão nas redes sociais, Virginia se disse ansiosa e com medo.

"Maria Florzinha, sua mamãe já está pronta para te conhecer. E bem ansiosa por sinal. Acreditam que estou com medo? Na primeira gestação também tive. Só que agora na segunda também estou. Medo não sei do que exatamente, mas medo. Acho que faz parte, né? Depois passa... Como tudo na vida!", refletiu.

Virginia e Zé Felipe estão juntos desde julho de 2020. Quatro meses depois, o casal tornou pública a primeira gestação. Maria Alice nasceu em maio de 2021. Foi no aniversário de 1 ano da primogênita, inclusive, que os dois revelaram o sexo do bebê da segunda gravidez.