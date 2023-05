Virgínia Fonseca é tietada por irmã de Cristiano Ronaldo em Dubai

A influenciadora digital e empresária Virgínia Fonseca, que está em Dubai com o marido, Zé Felipe, foi tietada durante a viagem pela cantora Katia Aveiro, irmã do jogador Cristiano Ronaldo.

A própria Katia registrou o encontro no Instagram. “Encontro de milhões merece destaque no meu feed”, escreveu ela na legenda da foto, com a hashtag #mulheresempoderadas. “Foi mara encontrar vocês”, respondeu Virgínia nos comentários da imagem.

Virgínia em Dubai

A influenciadora digital brasileira está em Dubai para gravar uma campanha de sua marca, WePink.

Virgínia se envolveu em uma nova polêmica nos últimos dias, ao posar de topless para a campanha. A imagem viralizou nas redes sociais e internautas acharam que ela desrespeitou a cultura local.