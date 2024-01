Virginia Fonseca é diagnosticada com TDAH; entenda o transtorno

O cantor Zé Felipe revelou que sua esposa, Virginia Fonseca, foi diagnosticada com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Através das redes sociais, eles comentaram o assunto nesta quarta-feira (31).

"Quem foi ao médico e descobriu que tem TDAH também?", falou Zé, que tem o transtorno e faz uso de medicação há alguns anos. "E hiperatividade", completou Virginia.

Entenda o que é TDAH

O TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade, segundo o Ministério da Saúde. Geralmente, os sintomas aparecem na infância e podem acompanhar o indivíduo por toda a vida.

O transtorno deve ser tratado de modo múltiplo, através de medicamentos, psicoterapia e fonoaudiologia, quando há dificuldades de fala e ou de escrita.