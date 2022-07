Virginia e Zé Felipe presenteiam Leonardo com joia de R$ 30 mil

Virginia Fonseca não economizou no presente de 59 anos do sogro Leonardo. A influenciadora, junto ao marido, o cantor Zé Felipe, encomendou uma joia no valor de R$ 30 mil ao joalheiro Paulo Teixeira.

A loira contou sobre o presente em vídeo no YouTube. A joia tem três pingentes com um homem ao meio e duas meninas. Os itens representam Zé Felipe e as netas de Leonardo, Maria Alice e Maria Flor — que nasce entre setembro e outubro.

"A gente quer dar algo que tenha um sentido, um valor simbólico, até porque ele tem tudo, o que ele não tem ele não quer", comentou no vídeo. Outro presente para Leonardo foi uma regata personalizada como "Vovô 10".

Detalhes da joia

O joalheiro Paulo Teixeira contou ao site Splash, do Uol, que o colar é de ouro maciço e tem pingentes de ouro branco e amarelo, cravejados com rubis e safiras.

"Eu e o Zé Felipe gostamos muito de joias, de acessório, gostamos muito dessas coisas. Eu uso 24h. Zé Felipe, a mesma coisa. Eu pensei em também dar um colar pro Léo que ele vai usar diariamente, mas óbvio que cada pessoa é uma pessoa, pode ser que ele vai usar uma vez na vida e tal. Cada um decide como usar", explicou Virginia.