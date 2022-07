Glória Perez cogitou que Daniella Perez tivesse sido vítima de ritual; entenda

Embora o assassinato de Daniella Perez já tenha sido desvendado como um caso de ciúmes e disputa de poder na novela "De Corpo e Alma", a mãe e autora Gloria Perez chegou a pensar que a filha tivesse sido vítima de um ritual satânico.

Um indício foi definidor dessa teoria: o corpo foi encontrado dentro de um círculo queimado, ao pé de uma árvore.

A revelação da possibilidade cogitada à época foi feita por Gloria na série "Pacto Brutal", que relembra a morte da atriz e bailarina, em 1992. Após a descoberta dos assassinos, Maurício Mattar acusou Guilherme de Pádua e Paula Thomaz de integrarem uma seita.

O crime ocorreu na última segunda-feira daquele ano, uma noite de lua nova, conhecida no meio dos rituais como lua dos sacrifícios. Conforme o portal Metrópoles, a palma da mão direita de Daniella tinha uma mancha avermelhada.

Os ferimentos de facada no peito da atriz formavam um círculo ao redor do coração. A legista Talvane de Moraes afirmou durante as investigações que o punhal usado no assassinato é comum em rituais satânicos.

Série sobre assassinato

A série "Pacto Brutal" estreou dois episódios na semana passada e se tornou uma das mais assistidas no Brasil, além de assunto chave nas redes sociais. Os últimos episódios serão lançados no HBO Max nesta quinta-feira (28).