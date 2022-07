MC Loma diz que era obrigada por ex-empresário a fazer shows doente

Durante entrevista ao podcast PodDelas, apresentado por Bruna Unzueta e Tata Estaniecki, a funkeira MC Loma falou sobre a exploração de seu ex-empresário e das Gêmeas Lacração, Mirella e Mariely Santos.

A artista disse que o profissional ficava com grande parte do dinheiro dos shows, e revelou que era obrigada a fazer apresentações doente, além de não ter folga.

“A gente descobriu [que estávamos sendo enganadas] porque fazíamos show todos os dias, as folgas eram só nas segundas e olhe lá. Todos os dias a gente fazia show e a gente via que no final do mês recebíamos pouco. Tipo assim, uns cinco mil reais. Ele não falava, mas a gente tinha noção que era uns cinquenta mil”, revelou MC Loma.

“A gente se lascava o mês todinho. Eu peguei uma gripe e fazia show doente, as meninas também, e eles nem aí. Tanto que uma vez fiz show dublando porque não conseguia falar”, continuou.

MC Loma já havia falado sobre o caso, durante uma entrevista com Lucas Selfie, no ano passado. “Ele pegou tudo. Se tivesse alma… Até nossa alma ele sugou. Foi um processo muito difícil pra gente, só estava nós três aqui, a gente não sabia nada”, contou na ocasião.