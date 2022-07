Whindersson Nunes mostra novas tatuagens que fez no rosto

O humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais para mostrar as novas tatuagens que fez no rosto. “Novo show, novas tattoos. Não me matem, por favor. Deu vontade”, escreveu na legenda das imagens.

Nos comentários das fotos, alguns seguidores aprovaram os desenhos, outros nem tanto. “Tanto espaço na perna, tu vai tatuar logo o rostinho do neném”, lamentou uma.

“Ficou hype demais! Já eu, na minha cara não combina nem meus olhos, meu nariz, nem minha boca, imagina uma tatuagem”, escreveu outro.

Viagem a Portugal

Whindersson está em Portugal, onde cumpre agenda de shows. Nesta quinta-feira (27), ele grava seu novo show para a Netflix em Porto, no Coliseu Porto Ageas.

Mês passado, durante participação em um podcast, o humorista revelou faturar R$ 20 milhões por ano apenas conteúdo patrocinados no Instagram.