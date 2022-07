50 Cent vem ao Brasil para se apresentar em festival de Belo Horizonte

O Festival Planeta Brasil anunciou nesta quarta-feira (27) que o rapper norte-americano 50 Cent está entre as atrações do evento, marcado para os dias 24 e 25 de setembro na esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do artista e do festival. “Vocês estão prontos?”, diz a legenda do vídeo publicado.

A venda de ingressos para o evento ainda não foi aberta, mas deve acontecer em breve, segundo informações do site otempo. Também se apresentam no festival Sticky Fingers, Iza, Anavitória, Duda Beat e Planet Hemp.

Esta será a segunda vez de 50 Cent em Belo Horizonte. Em julho de 2010, o rapper fez show no Mineirinho quando veio ao Brasil com a turnê “The Invitation”.

50 Cent

50 Cent alcançou sucesso internacional com o disco Get Rich or Die Tryin', de 2003, que trazia os hits “In da Club”, “P.I.M.P.”, “21 Questions” e “If I Can’t”. O artista também é ator e empresário.

Um de seus trabalhos no cinema foi em “Fique Rico Ou Morra Tentando”, que conta a história do rapper.