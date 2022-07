Animação 'Pinóquio' tem novo teaser divulgado pela Netflix; assista

A animação “Pinóquio” teve seu novo teaser trailer divulgado pela Netflix. O longa, que deve chegar em dezembro no catálogo do streaming, também ganhou seu primeiro pôster.

A trama do “Pinóquio” do cineasta Guillermo del Toro será ambientada durante a ascensão do fascismo na Itália de Mussolini, segundo informações do site cinema com rapadura.

O enredo contará a história de amor e desobediência do boneco que sonhava em ser um menino de verdade enquanto luta para corresponder às expectativas de seu pai.

Produção

O diretor Del Toro também roteiriza a animação ao lado de Patrick McHale (da série animada “Hora de Aventura”). A equipe também contará com Mark Gustafson (“O Fantástico Sr. Raposo”) na codireção. A produção terá trilha sonora de Alexandre Desplat, ganhador do Oscar por “O Grande Hotel Budapeste” e “A Forma da Água”, último filme do cineasta mexicano.

O elenco da dublagem em inglês tem atores como Ewan McGregor, interpretando o Grilo Falante, David Bradley como Geppetto e Gregory Mann como Pinóquio.

O longa ainda conta com Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz e Tilda Swinton.