Eliana revela com quantos anos perdeu a virgindade

A apresentadora Eliana Michaelichen, 48, revelou detalhes da carreira e curiosidades da vida pessoal em entrevista ao canal "Quem Pode, Pode", no YouTube. Uma das informações que mais chamou atenção das redes sociais foi o fato de a apresentadora ter perdido a virgindade aos 18 anos.

Na conversa com as apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Eliana participou do quadro "Para quem você dá os seus dedinhos", em que o desafio era utilizar os dedos para responder aos questionamentos.

Veja podcast com Fernanda Paes e Leme Giovanna Ewbank:

Ewbank abriu o quadro perguntando: "responda com os dedinhos, Eliana, com quantos anos foi a sua primeira vez?", indagou ela. "Credo, gente. Que coisa", reagiu a apresentadora, aos risos.

Fernanda respondeu revelando ter perdido a virgindade aos 17 anos. "Nossa, que delicadinha", brincou Ewbank. Eliana, então, entrou no game e fez o número 18 com as mãos para dizer a idade que foi a sua primeira vez. "Na real, foi 18", disse ela. "18 igual a mim", comentou Giovanna.

"Nossa, tarde, né? Se a gente soubesse, né?", deu risada Eliana. "Você falou na real, teve alguma experiência antes?", indagou Ewbank. "Não. Preliminares, né? Dezoito foi real", respondeu à apresentadora.