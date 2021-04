Viih Tube é a líder da semana no BBB21. Após mais de 14 horas de duração da Prova do Líder Maratona de Dança C&A, o crossfiteiro Arthur desiste, consagrando a youtuber.

"Faz o seguinte: comemora que é seu, preciso muito ir no banheiro", disse ele, abraçando a adversária. Emocionada, mas ainda com receio, Viih Tube permaneceu dançando por alguns instantes, esperando uma confirmação da direção.

Legenda: Emocionada, mas com receio, Viih Tube ainda permaneceu dançando por alguns instantes, esperando uma confirmação da direção Foto: Reprodução Globo

Pouco tempo antes, Juliette foi nona participante a deixar a prova. Visivelmente abatida, a sister já vinha relatando sinais de cansaço para a colega youtuber.

Antes de deixar a prova, ela chegou a questionar ao crossfiteiro: "Está esperando eu sair, Arthur, ou está de boa?"."Cara, eu quero ser Líder, mas confesso que, você saindo, me deixa mais tranquilo", respondeu Artur.

Em seguida, Juliette se despediu com um abraço emocionado em Viih Tube. Antes da sister, os brothers João e Rodolfo abriram mão da disputa quase simultaneamente.

Mais cedo, Gilberto saiu da competição de dança, por volta das 10h35 desta sexta-feira (2).

Como foi a prova

A dinâmica da semana foi anunciada por Tiago Leifert na noite desta quinta-feira (1º), junto com a formação diferenciada do próximo paredão.

Os brothers e sisters devem dançar em uma pista de dança e, quando o som parar, correr para uma mesa e montar o boneco respectivo de cada participante com as peças de roupas C&A mostradas no telão.

Quando a montagem terminar, é preciso apertar um botão e retornar para a pista de dança e aguardar a música retornar.

Serão eliminados da prova brothers que não estiveram "dançando direito", além de quem procurar uma maneira de burlar as regras. Também é motivo de eliminação a montagem de peças errada e não apertar o botão até o fim do cronômetro.

Paredão da semana

O paredão da 10ª semana do BBB 21 será diferente de todos os anteriores, conforme explicou o apresentador Tiago Leifert.

Quatro pessoas vão ao paredão. Uma se salva por meio da prova Bate e Volta, e a berlinda tripla é confirmada.

Como será a votação

O Líder indica um participante;

A casa vota no confessionário (1ª votação);

O mais votado pela casa inicia uma segunda votação, aberta, na sala (2ª votação);

O escolhido do voto aberto terá um contragolpe;

Prova Bate e Volta

Disputam a Bate e Volta o mais indicados no confessionário e no voto aberto e o contragolpe do indicado pela votação aberta. Um deles se salva e o restante vai para o paredão com o indicado do líder.