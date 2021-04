Prova do Líder é 'maratona de dança' de resistência no BBB 21; saiba como será o paredão

A Prova do Líder da semana do Big Brother Brasil (BBB) 21 é uma dinâmica de resistência chamada 'Maratona de Dança'. Dinâmica foi anunciada por Tiago Leifert na noite desta quinta-feira (1º), junto com a dinâmica diferenciada para o paredão.

Como funciona a prova?

Os brothers e sisters devem dançar em uma pista de dança e, quando o som parar, correr para uma mesa e montar o boneco respectivo de cada participante com as peças de roupas C&A mostradas no telão.

Quando a montagem terminar, é preciso apertar um botão e retornar para a pista de dança e aguardar a música retornar.

Serão eliminados da prova brothers que não estiveram "dançando direito", além de quem procurar uma maneira de burlar as regras. Também é motivo de eliminação a montagem de peças errada e não apertar o botão até o fim do cronômetro.

Paredão da semana

O paredão da 10ª semana do BBB 21 será diferente de todos os anteriores, conforme explicou o apresentador Tiago Leifert.

Quatro pessoas vão ao paredão. Uma se salva por meio da prova Bate e Volta, e a berlinda tripla é confirmada.

Como será a votação

O Líder indica um participante;

A casa vota no confessionário (1ª votação);

O mais votado pela casa inicia uma segunda votação, aberta, na sala (2ª votação);

O escolhido do voto aberto terá um contragolpe;

Prova Bate e Volta

Disputam a Bate e Volta o mais indicados no confessionário e no voto aberto e o contragolpe do indicado pela votação aberta. Um deles se salva e o restante vai para o paredão com o indicado do líder,