Vídeo que circula nas redes sociais mostra encontro de Sylvester Stallone e papa Francisco

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o encontro do ator Sylvester Stallone com o papa Francisco, que aconteceu no Vaticano, no início de setembro. Nas imagens, o papa diz que é uma honra conhecer o ator, já que cresceu assistindo aos filmes do artista.

“Sério? Nós podemos lutar”, diz Stallone, simulando movimentos de luta.

“Muito bom conhecer você, essa é a minha esposa e minhas filhas. E esse é meu irmão, Frank”, diz ainda Stallone. “Três? São muitas”, responde Francisco.

Em seguida, o papa abençoa toda a família e registra o encontro com o grupo.