Veja quem é Débora Aladim, youtuber de MG que viraliza por causa do Enem

A youtuber Débora Aladim dominou as conversas na rede social X (antigo Twitter) nesse domingo (3), primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A influenciadora é conhecida por criar conteúdo educativo nas redes sociais e a opinião dela sobre o Enem é aguardada pelos seguidores.

Formada em História pela UFMG, Débora é famosa por seus comentários humorados sobre questões de provas e curiosidades da matéria. Após anunciar no domingo (3) que estava com a prova em mãos, o nome da influenciadora disparou em menções no X.

Ela chegou a publicar um vídeo dando sua opinião sobre a prova. O conteúdo já conta com mais de 4 milhões de visualizações.

"Eu não gostei do tema da redação, eu amei", brincou. "O alívio que eu senti quando vi esse tema porque eu sei que todos os alunos que estudaram propriamente a matéria de história estavam preparados para fazer esse tema", afirmou.

Débora acumula 1,5 milhão de seguidores no Instagram e 3,84 milhões de inscritos no YouTube. O canal surgiu após a influenciadora começar a fazer resumos de matérias em vídeo para os amigos.