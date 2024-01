Veja como foi a quarta formação de paredão do BBB 24

Giovanna Pitel, Nizam e Raquele estão no quarto paredão do BBB 24. A formação da berlinda aconteceu nesta sexta-feira (19), após um dia conturbado pela desistência da influenciadora Vanessa Lopes do programa.

O trio disputa a preferência do público para permanecer na casa e o participante menos votado deixará o reality show no próximo domingo (21). A dinâmica iniciou com a dupla de anjos, Lucas Luigi e Lucas Henrique, que estão imunizados e decidiram conceder que MC Bin Laden passe mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Em seguida, foi a vez do líder Matteus escolher entre Juninho, Nizam, Giovanna Pitel, e Raquele, que foram pré-selecionados na dinâmica do "Na Mira do Líder". Por fim, foi a vez dos participantes votarem no confessionário. Matteus indicou Giovanna Pitel. "Ela foi a única pessoa com quem eu não conversei, passamos o dia sem se falar, sem se olhar", disse.

INDICAÇÃO DO LÍDER E DO ANJO

A dinâmica teve início com a participação do anjos, Luigi e Lucas Henrique, que venceram a prova nesta sexta-feira (19). Os dois estão imunes e ganharam o poder de imunizar outro participante em consenso. Eles escolheram proteger MC Bin Laden.

Em seguida, foi a vez do líder da semana, Matteus, indicar uma pessoa ao paredão. Neste ano, o vencedor da Prova do Líder precisou formar o "Na Mira do Líder", onde ele seleciona três pessoas para pré-indicar ao paredão. Entre Juninho, Nizam, Giovanna Pitel, e Raquele, Matteus colocou Pitel na berlinda.

Já a votação da casa ocorreu no confessionário, com cada participante precisando indicar dois brothers para o paredão.

VOTAÇÃO DA CASA

Luigi votou em Davi e Bia

Beatriz votou em Vinícius e Nizam

Michel votou em Juninho e Fernanda

Davi votou em Nizam e Rodriguinho

Fernanda votou em Alane e Giovanna Lima

Lucas Henrique votou em Davi e Alane

Juninho votou em Marcus Vinícius e Giovanna Lima

Leidy Elin votou em Rodriguinho e Raquele

Giovanna Pitel votou em Marcus Vinícius e Michel

Giovanna Lima votou em Nizam e Fernanda

Raquele votou em Nizam e Deniziane

Vinícius votou em Alane e Marcus Vinicius

Alane votou em Nizam e Raquele

Marcus Vinícius votou em Vinícius e Raquele

Nizam votou em Isabelle e Raquele

Deniziane votou em Vinícius e Nizam

Isabelle votou em Nizam e Rodriguinho

Wanessa Camargo votou em Vinicíus e Fernanda

MC Bin Laden votou em Davi e Marcus Vinícius

Yasmin Brunet votou em Vinícius e Davi

Rodriguinho votou em Raquele e Davi

Nizam foi o mais votado pela casa, com 7 votos. Raquele, Vinícius e Davi receberam 5 votos cada e coube ao líder realizar o voto de minerva e desempatar. O gaúcho optou por Raquele. Por conta da dinâmica da semana, ambos foram direto para o paredão, sem direito de jogar a Prova Bate-Volta.