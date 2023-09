Valdo Cruz, da GloboNews, pede desculpas por soltar palavrão ao vivo: 'estava indignado'

O apresentador da GloboNews, Valdo Cruz, de 63 anos, fez um pedido de desculpas, nesta segunda-feira (4), nas redes sociais após soltar, acidentalmente, um palavrão ao vivo durante o programa “Conexão GloboNews”.

“Filho da ****, hein!”, exclamou o jornalista em áudio vazado durante uma reportagem sobre música clássica e inteligência artificial, no momento que o maestro João Carlos Martins tocava a música “Jesus, Alegria dos Homens”, do compositor alemão Johann Sebastian Bach.

Na ocasião, as âncoras Leilane Neubarth, Camila Bomfim e Daniela Lima conseguiram se controlar e não reagiram à gafe.

No X (antigo Twitter) o apresentador se desculpou com o maestro e com os assinantes pelo “linguajar inadequado”.

“Em relação ao palavrão dito por mim durante uma reportagem com o maestro João Carlos Martins, primeiro quero pedir desculpas ao maestro e aos nossos assinantes porque esse linguajar totalmente inadequado não deve ser usado e não é próprio da minha pessoa”, disse ele no tweet.

“Jamais faria um comentário desse em relação a ninguém, quanto menos em relação ao maestro, que admiro tanto. Estava indignado com um acontecimento pessoal, da minha vida pessoal, e soltei aquele palavrão. De novo, peço humildemente perdão ao brilhante maestro e aos assinantes”, concluiu o apresentador.

Apesar das desculpas, esta não é a primeira vez que Valdo Cruz comete uma gafe deste tipo. Em 2021, ele “desconcertou” os integrantes do Estúdio i ao “latir” ao vivo para a cadela Margaux, contratada para reforçar a segurança do Congresso Nacional.

Já em 2022, o apresentador fez Julia Duailibi e Octávio Guedes perderem a compostura após dizer que os presidenciáveis, em outros tempos, se xingavam de “filhos da ****” veladamente.