Último episódio de House of the Dragon é vazado e HBO se pronuncia sobre responsável

O final da temporada de "House of the Dragon" vazou na internet nessa sexta-feira (21), dois dias antes da exibição oficial pelo streaming da HBO, que julgou a situação como "decepcionante".

Um porta-voz da HBO informou à revista Variety que a liberação do episódio de desfecho da série ocorreu por um parceiro da emissora responsável pela distribuição do episódio final na Europa, no Oriente Médio e na África.

"Estamos cientes de que o décimo episódio de 'House of the Dragon' foi postado em sites de torrent ilegais. Parece ter se originado de um parceiro de distribuição na região EMEA", disse.

O representante acrescentou que a HBO está "monitorando agressivamente e retirando essas cópias da internet" e lamentou a ação ilegal.

Episódio vai ao ar no domingo

Ainda segundo ele, os "fãs leais do programa" poderão ver neste domingo (23) uma versão original do episódio na HBO e na HBO Max, onde será transmitido exclusivamente em 4K.

Essa não é a primeira que uma produção é divulgada sem o consentimento da HBO. A mesma situação aconteceu com "Game OF Thrones", que teve o último episódio vazado semanas antes da liberação oficial.