'House of the Dragon', série de 'Game of Thrones', ganha teaser com novo reinado

O serviço de streaming HBO Max divulgou o primeiro teaser de "House of the Dragon", nova série de "Game of Thrones". O vídeo destaca o lançamento da produção para 2022.

A narrativa da série funciona como um prelúdio para os eventos da produção principal. No vídeo de divulgação da série é destacado que a história se passa 200 anos antes.

Veja teaser:

No fim do teaser de "House of the Dragon", é possível ver o famoso trono de ferro.

A trama de "House of The Dragon"

A nova produção não conta com o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss. A trama seguirá a linhagem dos Targaryen, 200 anos antes de Game of Thrones. A obra audiovisual foi adaptada do livro "Fogo e Sangue".

Já se sabe que "House of the Dragon" foi encomendada diretamente como série, ganhando a primeira temporada com 10 episódios.

No enrendo, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.