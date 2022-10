Irmã gêmea de Gabriela Spanic, protagonista de A Usurpadora, sofre tentativa de assassinato

A irmã gêmea da atriz venezuelana Gabriela Spanic, Daniela, sofreu recentemente uma tentativa de homicídio. A revelação foi feita por Gabriela em suas redes sociais nesta quinta-feira (20). A atriz é famosa, principalmente, por ter interpretado as gêmeas Paola e Paulina na novela 'A Usurpadora', transmitida pela Televisa na década de 90.

Em vídeo publicado no Instagram, Gabriela contou que Daniela foi atacada em local público. "Eu e minha irmã estamos cansadas de tantas injustiças. Minha irmã acaba de ser agredida em um local público, enquanto estava acompanhada de seu motorista", disse.

De acordo com o jornal Milenio, Gabriela foi golpeada na cabeça — próximo ao local onde fez uma cirurgia recente — após sair de um tribunal na Cidade do México, onde tratava de seu divórcio "tempestuoso" com Ademar Nahum. Há rumores, inclusive, de que tenha sido o ex-marido o mandante do crime.

Segundo a intérprete das gêmeas Paola e Paulina, a irmã está bem e já denunciou o caso à Polícia. "Graças a Deus ela está bem, está fazendo a denúncia agora", afirmou, aparentando estar, ainda, abalada.

Legenda: Gabriela Spanic falou sobre o caso em suas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

Acusações contra o ex-marido

A própria Gabriela, no vídeo, insinua que Ademar Nahum pode ter relação com o atentado. "Não digam que é mentira, que é uma invenção minha, como disseram quando nos envenenaram. Fomos muito perseguidas, minha irmã e eu. Estamos cansadas", desabafou.

"Se algo acontecer com Daniela, comigo ou com Catalina [sobrinha], temos suspeitas do senhor Ademar Nahum. Já basta de tanta impunidade, já basta. Existem muitos covardes no mundo ameaçando mulheres. Basta", concluiu a atriz.