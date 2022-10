Claudia Rodrigues é diagnosticada com inflamação generalizada e segue internada no Paraná

A atriz e humorista Cláudia Rodrigues seguirá internada em Curitiba, no Paraná, após ter recebido diagnóstico de inflamação generalizada. A intenção era transferi-la para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas a preocupação foi de que o trajeto entre os estados piorasse o quadro.

Saúde de Cláudia Rodrigues

Com esclerose múltipla, a artista já foi internada diversas vezes por conta da doença. Na última terça-feira (18), ela acordou com manchas vermelhas pelo corpo e foi encaminhada para uma unidade de saúde na capital paranaense, onde vive atualmente com a namorada, Adriane Bonato.

Em nota, a equipe revelou que ela segue em tratamento no local. "Mesmo tomando as medicações para conter as reações, não obtemos resultados esperados, permanecendo com as manchas avermelhadas em todo o corpo, ainda com coceiras e incômodo, além de outros sintomas recorrentes da esclerose múltipla", informou o comunicado oficial.

Além disso, as hipóteses de que ela estava com herpes-zóster ou varíola dos macacos foram completamente descartadas.

Leia a nota completa:

Passando para informar que a Claudinha não será transferida de Curitiba para o hospital Albert Einstein, pois existe um risco de piora da atriz no trajeto devido à inflamação generalizada, pois, mesmo tomando as medicações para conter as reações, não obtemos resultados esperados, permanecendo com as manchas avermelhadas em todo o corpo, ainda com coceiras e incômodo, além de outros sintomas recorrentes da esclerose múltipla.

A atriz está acompanhada por sua namorada Adriane Bonato, que cancelou sua agenda da semana e ficará com ela em todo o período de internação.

Foram descartadas as possibilidades de herpes-zóster e varíola do macaco.

Agradecemos a todos se puderem continuar a nos enviar energias positivas e orações de todos os fãs, amigos e parceiros.

O Grupo Calone vai acompanhar a internação de Claudia Rodrigues e continuará informando os detalhes de acordo com o boletim médico.