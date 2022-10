Harry Potter inspira série de moedas especiais britânicas com efeito óptico de raio

Em celebração aos 25 anos de lançamento do livro 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', a Royal Mint, responsável pela impressão de moedas e notas no Reino Unido, anunciou, nesta quinta-feira (20), que o rosto do bruxo estampará uma série de moedas especiais, incluindo uma moeda de 50 pence.

"Royal Mint lança coleção de moedas para comemorar o 25º aniversário de Harry Potter na escola de bruxos, o primeiro volume do universo de fantasia e aventuras fenomenais de sucesso criado pela autora J.K Rowling", escreveu o órgão em seu perfil no Twitter.

Segundo o jornal Extra, a moeda mais barata custa 20 libras. Já a moeda de prata pode ser adquirida no site da Royal Mint por 69,50 libras e, a mais cara, de ouro, por um valor estipulado em 5,2 mil libras.

Ao todo, serão oferecidas quatro peças, incluindo um retrato do bruxo, do trem Expresso de Hogwarts, do professor Alvo Dumbledore e da própria escola de magia e bruxaria.

Efeito óptico

Conforme o Extra, com informações da Royal Mint, as moedas são produzidas com um efeito óptico que imita o impacto de um raio quando giradas em frente à luz.

O efeito é possibilitado por um laser de última geração que dá um tom "mágico" às peças, ao mesmo tempo que as protege e autentica.

Moedas da rainha e do rei

Também foram apresentadas nesta quinta moedas estampadas com os retrados da rainha Elizabeth II, que morreu no último mês de setembro, e do rei Charles III, que a sucedeu no trono.

Harry Potter

'Harry Potter e a Pedra Filosofal' foi lançado em 1997. Escrito pela autora britânica J.K Rowling, o livro foi o primeiro de uma saga de sete volumes que narra as aventuras de um jovem bruxo na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.