Companhia aérea lança avião temático sobre saga Harry Potter; veja fotos

Fãs brasileiros do universo Harry Potter agora podem embarcar para Orlando, Flórida, nos Estados Unidos, em um avião temático da saga. A companhia aérea Gol, em parceria com o Universal Orlando Resort, iniciou o transporte de passageiros na aeronave especial nesta segunda-feira (29).

O avião, um Boeing 737 Max, recebeu uma decoração temática sobre os filmes do universo criado por J. K. Rowling. Na parte externa, é possível observar elementos como o castelo de Hogwarts, o Hogwarts Express e a Floresta Proibida, entre outros. Na área interna, a aeronave também conta com adesivação especial.

Legenda: Ação é uma parceria entre a Gol e o Universal Orlando Resort Foto: Aeroflap

Legenda: Viajantes também contam com área interna decorada pelo elementos do universo Harry Potter Foto: divulgação

"Queremos que a viagem seja um momento de entretenimento não só às crianças, mas também aos adultos. Que todos se encantem e sintam-se felizes durante o voo, chegando ainda mais animados para as visitas aos parques da Universal e ao The Wizarding World of Harry Potter", explica o gerente Comercial para Mercados Internacionais da Gol, Luiz Teixeira.

Legenda: O castelo de Hogwarts, o Hogwarts Express e a Floresta Proibida são alguns dos elementos estampados na aeronave Foto: divulgação

A parceria tem o objetivo de transportar os turistas com destino ao parque temático para o universo Harry Potter ainda durante o voo, segundo a diretora de Marketing para a América Latina da Universal Parks & Resorts, Juliana Pisani.

