Disputa por herança de Cid Moreira começa horas após morte do jornalista; veja valor

Horas após a morte de Cid Moreira, na manhã da quinta-feira (3), aos 97 anos, os dois filhos do jornalista deram entrada Justiça pedindo abertura do inventário do ex-apresentador do Jornal Nacional. O documento foi protocolado na vara de órfãos e sucessões no TJRJ, na comarca de Petrópolis.

Roger Felipe Naumtchyk e Rodrigo Razendev Simões Moreira pedem, por meio de seus advogados, acesso total à abertura do inventário deixado pelo pai. As informações são da coluna Veja Gente. Além dos dois filhos, também é herdeira a jornalista Fátima Sampaio. Ela e Cid se conheceram em Fortaleza.

Cid também foi pai de Jaciara Moreira , que morreu em 2020 em consequência de um enfisema pulmonar. O filho dela morreu anos antes, em 1996, vítima de um acidente de carro.

Legenda: Advogado de Cid Moreira criticou denúncia de Roger contra o pai Foto: Reprodução

As brigas judiciais, entretanto, começaram cedo na família de Cid Moreira. Rodrigo e Roger já haviam acionado a Justiça para pedir que Fátima Sampaio fosse investigada por, segundo eles, dilapidar o patrimônio do apresentador, aproveitando-se da "senilidade, idade e doença de Cid".

Roger também denunciou o pai por homofobia e promoção de trabalho infantil. Segundo ele, o pai o expulsou de casa após ele ter se assumido homossexual. Além disso, ele alega que Cid o tirou da escola para trabalhar, o que incluía o pai em eventos noturnos proibidos para menores de 18 anos. Roger disse ter sido adotado aos 14 anos.

Legenda: Cid Moreira e Fátima Sampaio são jornalistas e se conheceram durante um torneio de tênis Foto: Reprodução/Instagram

Patrimônio milionário

O valor do patrimônio de Cid Moreira seria de mais de R$ 40 milhões, segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia. O montante seria composto de imóveis deixados pelo jornalista, sem incluir aplicações financeiras.

Os filhos, entretanto, diz o colunista, desconfiam que o valor pode ser ainda maior, já que há a suspeita de doações e transferências de bens do apresentador para a esposa. Ao todo, a fortuna de Cid Moreira ultrapassaria os R$ 60 milhões.

