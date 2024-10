São Luís ultrapassa Maceió e tem o bairro mais caro do Nordeste para compra de imóveis; veja ranking

O bairro Ponta d'Areia, em São Luís, se tornou o bairro mais caro para a compra de imóveis residenciais do Nordeste. Com m² avaliado em cerca de R$ 11.471 /m², o bairro da capital maranhense ultrapassou o Pajuçara, de Maceió, que ocupava o posto anteriormente.

Os dados são do FipeZap, índice de preços calculado com base em anúncios nos portais Zap Imóveis, Viva Real e OLXBr. O balanço foi divulgado na última semana com base em dados de setembro.

O Ponta d'Areia acumula alta de preço de 10,2% em doze meses. O segundo bairro mais caro para comprar imóveis na região, Pajuçara, tem m² avaliado em R$ 11.429.

Fortaleza tem o terceiro bairro nordestino mais caro para a compra de imóveis residenciais: o Meireles, que tem m² avaliado em R$ 10.729. O Mucuripe também está entre os mais caros, com imóveis vendidos a cerca de R$ 9.868 por m².

A região tem sete bairros com m² acima de R$ 10 mil. Eles estão localizados em São Luís, Maceió, Fortaleza e João Pessoa. Veja o ranking de bairros mais caros do Nordeste:

Ponta d'Areia (São Luís): R$ 11.471 /m² Pajuçara (Maceió): R$ 11.429 /m Meireles (Fortaleza): R$ 10.729 /m² Ponta do Farol (São Luís): R$ 10.384 /m² Cabo Branco (João Pessoa): R$ 10.345 /m² São Marcos (São Luís): R$ 10.340 /m² Barra (Salvador): R$ 10.230 /m² Ponta Verde (Maceió): R$ 9.828 /m² Mucuripe (Fortaleza): R$ 9.868 /m² Parnamirim (Recife): R$ 9.745 /m²

CAPITAIS NORDESTINAS ESTÃO ENTRE AS COM MAIOR VALORIZAÇÃO

Três capitais do Nordeste estão entre os com a maior variação acumulada positiva em 2024. Com exceção de Teresina, todas as cidades tiveram alta de preço maior que a média das cidades avaliadas.

João Pessoa é a segunda cidade em que o m² mais se valorizou ao longo de 2024, com alta de +13,26%. Também tiveram alta relevante Salvador (+12,92%) e São Luís (+10,18%).

Apesar de ter o bairro mais caro para compras residenciais, São Luís não tem a maior média de preço, atrás de Maceió, Recife e Fortaleza. Veja o preço médio do m² nas capitais do Nordeste e a variação em 2024: