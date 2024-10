Franquia de emagrecimento se expande no Ceará com 4 novas unidades

O Emagrecentro, franquia especializada em emagrecimento e estética, vai abrir mais 4 unidades no Ceará ainda em 2024.

Os novos pontos ficarão em Fortaleza (3) e Maracanaú (1). As novas clínicas da capital se localizam nos bairros Presidente Kennedy, Maraponga e Edson Queiroz.

Expansão no NE

O plano prevê ainda mais duas unidades na Bahia, em Campo Formoso e Alagoinhas. Segundo a empresa, também estão no radar Maranhão, Piauí, Pernambuco e Paraíba.

As novas operações marcam a expansão da franquia pelo Nordeste, região considerada estratégica pela empresa.

“O segmento de saúde, beleza e bem-estar se destacou no segundo trimestre de 2023, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), apresentando um crescimento notável de 21,7%. Este desempenho reforça sua posição como um dos setores mais promissores para investimentos em franchising. No Ceará, especificamente, o setor de beleza teve um crescimento de 16% em 2023, evidenciando um ambiente favorável para novos negócios”, explica Edson Ramuth, CEO do Emagrecentro, companhia fundada em 1986.