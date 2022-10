Pai de Jeffrey Dahmer quer processar Netflix após a série; veja motivo

Em meio a muitos elogios de fãs e críticas principalmente dos familiares das vítimas, a série Jeffrey Dahmer: A História de Um Canibal Americano, da Netflix, está no centro de mais uma polêmica. As informações são do Metrópoles.

Isso porque Lionel Dahmer, pai do assassino em série cuja história é contada no programa, de acordo com o jornal britânico The Sun, quer processar a plataforma e se mostrou irritado com a produção.

Opinião do pai de Jeffrey Dahmer sobre a série

O senhor de 86 anos teria afirmado que a Netflix acabou por glamorizar os assassinatos do seu filho. Foram 17 vítimas ao todo entre os anos de 1971 e 1991. O homem também teria se queixado de não ter sido contatado sobre a série.

De acordo com o tabloide, Lionel também estaria irritado com a Netflix pela utilização de diversas gravações em fita da equipe jurídica de Dahmer. O senhor alega que não foi solicitada a permissão para a utilização das imagens.

Por fim, o portal explicou que o pai de Jeffrey Dahmer estaria uma “pilha de nervos” com os curiosos de plantão, que estão indo até a sua propriedade rural, em Ohio, onde mora. Desde que a série foi lançada, Lionel tem recusado todas as solicitações para entrevistas.