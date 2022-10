Twitter suspende conta de Kanye West após post antissemita

O rapper estadunidense Kanye West teve a conta do Twitter suspensa, neste domingo (9), após postagem antissemita. Na publicação, o artista dizia que era engraçado não poder “ser antissemita porque os negros são realmente judeus”. O tweet foi excluído.

Legenda: O tweet foi excluído. Foto: Reprodução/Twitter

Além de ser impedido de publicar no Twitter, Kanye terá o alcance de seu perfil diminuído.

Recentemente, o polêmico rapper também foi proibido de publicar na sua conta no Instagram. A plataforma controlada pela Meta, de Mark Zuckerberg, não informou que postagem violou as regras da rede.

O banimento, contudo, ocorreu após a sua publicação contendo uma troca de mensagens com o rapper Diddy, em que acusava o colega de ser controlado por judeus.