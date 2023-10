Tico Santa Cruz perde a paciência com própria equipe em show: ‘não admito’

O vocalista da banda Detonautas, Tico Santa Cruz, perdeu a paciência com sua equipe e, desde então, segue dando o que falar na internet. O cantor se enraiveceu por conta de falhas técnicas, e acabou esbravejando e gritando para todos os lados.

“Começar o show sem equipamentos estarem funcionando. E não é culpa da produção local. A culpa é da nossa produção que não verificou isso antes. Não admito subir no palco e não fazer um show f*** para c****** com tudo para vocês. A gente vai esperar a produção resolver o problema”, comentou para o público presente no Roraima Moto Clube, em Roraima.

Tico ainda continuou: “Depois a gente vai resolver lá atrás. Para tocar nos lugares tem que ser com responsabilidade e respeito, o nosso público merece o melhor”. O discurso enraivecido do vocalista do Detonautas arrancou vários gritos da plateia, que parece ter concordado com ele.

Reações

No “X” (antigo Twitter), surgiram diversos comentários. “E amanhã, Detonautas abre duas vagas pra técnico de som”, disse uma pessoa. “A produção do Detonautas já pode ir mandando currículo”, escreveu outro. “Alguém ainda perde tempo com esse menino rebelde?”, falou mais uma pessoa.

Vale lembrar que a banda de rock brasileira fez vinte anos de carreira em 2022. Recentemente, em meados de julho, lançaram o primeiro volume de um projeto acústico, com a canção inédita, “Aposta”. A música apresentou uma nova roupagem para o grupo, com frases de tons mais pacíficos.

Na época do lançamento do disco, Tico Santa Cruz disse, em entrevista ao site F5, da Folha de S. Paulo, que se afastou das polêmicas das redes sociais por considerar este um lugar de “muita poluição e disputa por holofote”. Ele ressaltou ainda que agora tem um novo entendimento de vida. “Estou justamente no caminho contrário, saindo do holofote e o colocando na arte, na música".