Tiago Leifert retorna ao esporte e estreia como comentarista em jogo de futebol no Youtube

Tiago Leifert vai voltar ao esporte, área em que começou a carreira e o lançou em rede nacional pela TV Globo. Afastado da televisão desde outubro do ano passado, o apresentador assumiu o compromisso de comentar a partida entre Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, em transmissão pelo YouTube, no canal oficial do Paulistão, neste sábado (19), a partir das 17h.

Essa será a estreia de Leifert na plataforma como comentarista, e seu primeiro trabalho fora da Globo, desde que anunciou sua saída da emissora.

Em outubro de 2021, Tiago pediu afastamento do trabalho para acompanhar o tratamento de saúde da filha, Lua, diagnosticada com um câncer raro nos olhos.

Tiago Leifert jornalista Estou num momento da minha vida que tudo que eu quero é ficar próximo das minhas paixões, e por isso me sinto muito feliz de participar de novo de uma transmissão de futebol. A última vez foi dentro de um videogame. (...) Faz uns 13 anos! Bom demais estar de volta

Estreia de Tiago Leifert como comentarista

Em nota enviada pelo YouTube, Leifert ainda lembra que esta será a primeira vez em que comentará um jogo ao vivo, já que, antigamente, participava apenas na reportagem. "Eu nasci e cresci em São Paulo, e o Paulistão é um torneio que eu acompanho de perto. Com os quatro grandes e a força do interior, nenhum outro estadual tem a dificuldade do Paulista", diz.

O YouTube e a Federação Paulista de Futebol oferecem a transmissão dos jogos do Paulistão gratuitamente aos torcedores, sendo a única plataforma digital aberta a transmitir o campeonato. De 2022 a 2024, o YouTube exibirá ao vivo 16 partidas do Campeonato Paulista em cada temporada, incluindo uma das semifinais e as duas finais.