Thiago Rodrigues sobre ex-mulher cobrar pensão do filho publicamente: ‘não é bom para mim’

O ator Thiago Rodrigues participou do "Barbacast" e criticou a forma com a ex-mulher, a jornalista Cris Dias, escolheu para cobrar a pensão em atraso do filho do ex-casal, Gabriel, atualmente com 13 anos.

"Nunca tive interesse de estar em guerrilhas públicas com a mãe do meu filho. Eu tenho maior carinho e respeito por ela. E ela encontrou essa maneira de brigar pelos direitos dela usando a mídia. Eu não acho essa a melhor maneira. Hoje a gente tem acordos com advogados e com juiz na vara da família para que isso não aconteça mais, porque não é bom para mim, não é bom para ela e não é bom para o nosso filho, o mais importante", disse ele na conversa.

O artista ainda relatou que passou por uma situação parecida na infância, quando os pais se separaram e o pai deixou de pagar a pensão. No entanto, ele disse que a postura de sua mãe foi diferente da de Cris.

"Minha mãe e meu pai são separados. Óbvio que eles não tinham essa coisa da mídia em cima, mas eles viveram os dramas deles, e a gente tem que entender que todas as famílias passam por situações. Eu lembro que meu pai não pagava a pensão, e minha mãe segurava a onda dela. Mas eu sentia que para ela era um problema que mexia com a parte emocional. Talvez se ela tivesse essa oportunidade que a Cris teve de usar a mídia para brigar pelo direito dela e do filho, ela o fizesse".

Burocracia

O ator também justificou que atrasou a pensão do filho devido à burocracia para transferir o dinheiro de Portugal para o Brasil. Thiago morou em solo português nos últimos 4 anos. "Eu transferi minha vida toda para Portugal, então eu tinha uma certa burocracia para trazer dinheiro para pagar a pensão aqui. Eu sempre tentei mostrar que era um problema que eu tinha, para que ela tivesse o mínimo de compreensão e, em um ou dois dias, eu resolvesse".

Por fim, Thiago afirmou que não gosta de ter a vida pessoal exposta. "É ruim que isso aconteça, mas faz parte. Aconteceu e eu não posso apagar isso do Google e nem da cabeça das pessoas. Não tenho nenhum sentimento ruim com isso. Aconteceu e está resolvido, mas é chato, ninguém quer ter a vida devassada na internet".