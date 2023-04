Cris Dias volta a cobrar pensão alimentícia de Thiago Rodrigues: 'todo mês isso'

Cris Dias voltou a usar as redes sociais, nesta terça-feira (18), para cobrar o pagamento da pensão alimentícia de Thiago Rodrigues, seu ex-marido e pai de seu filho, Gabriel, de 13 anos.

"O problema é que, se não explano, a pessoa não paga. Todo mês isso. Se reclamo aqui, geralmente recebo logo. Então, prefiro essa humilhação pública a ver meu filho sendo negligenciado. Mães entenderão", escreveu a jornalista no Twitter.

Poucas horas depois, ela informou que o pagamento foi feito pelo ator. Contudo, com um valor menor do que o combinado. "Não falei? Só explanar que funciona. Mas agora tô com outro problema. Demorou anos pra pagar e não passou o valor total. E agora, faz o quê? Acumula com a do mês que vem, que já tá quase chegando?", reclamou.

Essa é a segunda vez que Cris recorre às redes sociais para cobrar de Thiago o pagamento da pensão, diante de um cenário de recorrentes atrasos. Em março, o ator chegou a rebater que atrasou o pagamento em apenas um dia.

"Para quem cornetou 'ah, um dia de atraso e bla bla bla', hoje é dia 18 e nada. O quinto dia útil já se foi há tempos. Notifica na Justiça e nada. Zero reais. E aí, faz o que agora, galera do Twitter? Vocês que têm pena, não querem fazer uma vaquinha para ajudá-lo a pagar a pensão?", provocou Cris, nesta terça.

Ameaça de processo

Segundo a jornalista, o ex também a ameaçou de processo judicial por causa das explanações públicas sobre o caso. "Quem tem dinheiro para entrar na Justiça, pode pagar pensão, certo?", questionou ela.

Cris e Thiago tiveram um relacionamento conturbado, entre idas e vindas, entre os anos de 2007 e 2010.