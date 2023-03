Cris Dias mostra conta negativa no banco e cobra Thiago Rodrigues por pensão atrasada

A apresentadora Cris Dias postou, nesta segunda-feira (13), no Instagram, uma mensagem que recebeu do banco mostrando a conta negativa. Ela ainda cobrou novamente que o ator Thiago Rodrigues pague a pensão do filho do ex-casal, Gabriel, de 13 anos.

A apresentadora relatou que o atraso acontece todo mês. “Mesmo com acordo judicial, sempre tive uma dúvida: o devedor deve pagar meus juros no cheque especial?”.

Cris ainda postou um print de uma conversa com Thiago, que não a respondeu. A mensagem teria sido enviada na última sexta-feira (10). “Bom dia. Último dia para efetuar o pagamento da pensão. No aguardo”. Horas depois, ela envia outra mensagem, ao não ter resposta do ex: “Tipo sumiço mesmo?”.

Legenda: Cris Dias prints Foto: Reprodução/Instagram

Em outro post, Cris Dias diz que “com ela não tem negociação paralela”. “Não dá para combinar nada com um ser humano irresponsável que não está nem aí para o filho”.

No Twitter

No sábado (11), Cris Dias se manifestou pela primeira vez sobre o assunto. “Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer para pagar a pensão do filho dele que está atrasada, por favor. E estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar?”, escreveu.

No domingo (12), Thiago se defendeu pelo Instagram, e confirmou que a pensão estava atrasada 24 horas. "Um dia, com menos de 24 horas de 'atraso' no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim! Um dia? O que a mãe do meu filho conseguiu com isso? Milhares de pessoas vieram no meu Instagram me xingar, ironizar, agredir! Insuflou milhares de pessoas a pensarem que eu sou um pai que não paga pensão. E eu pago, mesmo em alguns momentos tendo dificuldades, eu sempre paguei. Mesmo assim, com qualquer dia de atraso, no caso um dia, eu sou atacado covardemente por esta pessoa".