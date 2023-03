Cris Dias acusa Thiago Rodrigues de atrasar pensão: 'não responde nem o filho'

Cris Dias foi às redes sociais, nesse sábado (11), cobrar a pensão de Thiago Rodrigues, que estaria atrasada. A apresentadora também disse que o ator não tem respondido às mensagens do filho, Gabriel, de 13 anos.

"Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer para pagar a pensão do filho dele que está atrasada, por favor", escreveu ela. Depois, afirmou que Thiago está distante, inclusive, de Gabriel. "Estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar?".

Ela ainda disparou outra provocação para os seguidores do Twitter: "Abandonar filho em todos os sentidos não seria ofensivo?".

Separação

Cris e Thiago começaram a relação em 2007. Gabriel nasceu em 2009. O casal, porém, decidiu romper o relacionamento um ano depois, em 2010.

No ano passado, Thiago se envolveu em uma polêmica após aparecer com um ferimento na cabeça, na Praça Santos Dumont, no Baixo Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, e afirmar ter sido vítima de uma agressão durante um assalto. Depois, foi descoberto pela Polícia Civil que o ator caiu sozinho.

À época, Cris ironizou a situação. Sem citar o nome do ex, ela escreveu, no Twitter, que "a verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer".